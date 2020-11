In Karlsruhe ist am späten Mittwochabend der Mund-Nasen-Schutz eines Seniors in Brand geraten. Der 71-Jährige wollte, Polizeiangaben zufolge, die Schutzmaske auskochen und schlief dabei auf dem Sofa ein. Als das heiße Wasser verkocht war, fing die Maske im Kochtopf an zu brennen. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Nachbarn verständigten kurz vor Mitternacht die Rettungskräfte. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und brachte den Mann ins Freie. Er kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.