Luftrettung mit bemannten Multikoptern kann die notfallmedizinische Versorgung der Bevölkerung verbessern. Das ist das Ergebnis der weltweit ersten Machbarkeitsstudie, die der ADAC in Zusammenarbeit mit der Bruchsaler Firma Volocopter durchgeführt hat. Mit elektrischen Multikoptern können Notärzte nicht nur schneller am Einsatzort sein, sondern auch deutlich mehr Patienten in einem größeren Versorgungsgebiet erreichen. Dabei seien sie keine Konkurrenz für Rettungshubschrauber. Multicopter wären vielmehr ein Mittel im Kampf gegen den vielerorts herrschenden Notarztmangel, so das Ergebnis der Studie, die in zwei Modellregionen in Bayern und Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde. Dort hat man anhand realer Notarzteinsätze den Einsatz der Multicopter am Computer simuliert. Die Ergebnisse seien so vielversprechend, dass man 2023 einen Testbetrieb durchführen möchte, so die ADAC Luftrettung bei der Vorstellung der Studie in München.