Die Großschlachterei Müller-Fleisch in Birkenfeld bei Pforzheim hat den Schlachtbetrieb vorübergehend eingestellt. Wegen eines Corona-Falls im Veterinäramt des Enzkreises können derzeit keine Kontrollen stattfinden. Fast das komplette Veterinäramt sei momentan lahmgelegt, teilte heute ein Sprecher des Landratsamtes mit. Denn sowohl unter den Kontrolleuren als auch in der Behörde selbst seien Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Die übrigen Veterinäre seien daraufhin in Quarantäne gekommen. Ersatz sei auf die Schnelle nicht zu bekommen, heißt es vom Landratsamt. Müller-Fleisch musste das Schlachten von Rindern daher erst mal einstellen. Die Tiere werden jetzt von anderen Standorten der Unternehmensgruppe übernommen. Das Veterinäramt geht davon aus, dass die Kontrollen spätestens am Wochenende wieder aufgenommen werden können. Bei Müller-Fleisch werden jährlich rund 120.000 Rinder geschlachtet.