Bei der Müllentsorgung im Raum Karlsruhe kommt es aktuell mancherorts zu Einschränkungen. Besonders betroffen ist der Stadtbereich Karlsruhe, hier fallen Leerungen aus.

Zumindest in dieser Woche bleiben in der Stadt Karlsruhe die Wertstoff- und Papiertonnen stehen. Ob die Leerung nächste Woche stattfinden kann, ist noch nicht bekannt. Die Bio- und Restmüllbehälter werden nur noch alle zwei Wochen geleert. Und auch Sperrmüll wird derzeit nicht abgeholt.

Grund sind Personalausfälle und auch die Corona-Sicherheitsbestimmungen, die für die Abfallwirtschaft Mehraufwand bedeuten. Man komme einfach nicht hinterher, so die Stadt.

Normalbetrieb in Baden-Baden und Landkreisen

Hingegen läuft in Baden-Baden, im Landkreis Karlsruhe und im Enzkreis alles bis auf kleine Ausnahmen normal und auch im Landkreis Rastatt sind derzeit bei der Entleerung keine Einschränkungen notwendig, heißt es bei der dortigen Abfallwirtschaft. Wer darüber nachdenkt, zu einer Sammelstelle oder Deponie zu fahren, sollte sich vorher informieren, ob geöffnet ist. In Karlsruhe und Baden-Baden beispielsweise sind die derzeit geschlossen.

Keine Mülltrennung bei Corona-Infektion

Die Haushalte, in denen Corona-Infizierte leben, müssen allen anfallenden Müll über die Restmülltonne entsorgen. Da darf dann wirklich alles rein, was man sonst trennen würde - von Küchenabfällen bis zu Verpackungen. Alles muss in einem gut verknoteten Müllsack gesammelt und dann direkt in die Tonne geworfen werden, schreibt zum Beispiel die Abfallberatung des Enzkreises. Dann sollten die Mülltonnen – je nach Möglichkeit - an einem kühlen Ort gelagert werden, im Keller zum Beispiel. Damit will man die Ausbreitung des Virus eindämmen.

Alle anderen Bürger sollen ihren Müll aber weiter trennen, um die Müllverbrennungsanlagen nicht unnötig zu belasten.