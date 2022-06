Jede Menge Müll aus der Murg gefischt

per Mail teilen

Jede Menge Müll haben Mitarbeiter der Stadt Rastatt am Donnerstag aus der Murg gefischt. Grund war laut Stadt die Öffnung einer Schleuse im Gewerbekanal, um dessen Wasserpegel abzusenken, damit das Ufer überprüft werden konnte. Das hatte zur Folge, dass Unrat, wie Fahrräder, Autoreifen, Baustelleneinrichtungen und Plastikmüll in die Murg geschwemmt wurde. Es sei erschreckend, wie viel Abfall sich im Gewerbekanal befinde, sagte ein städtischer Wasserbauingenieur. Mit einem Boot fischten Mitarbeiter der Stadt den Müll aus der Murg und befreiten anschließend auch den Gewerbekanal von Unrat. Man plane Fangnetze, um künftig Müll abzufangen und appelliere an die Bevölkerung, achtsamer mit Abfall umzugehen.