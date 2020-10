per Mail teilen

Die Stadt Mühlacker verschärft die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen. Ab Freitag gilt eine Allgemeinverordnung. Die trifft vor allem Privatfeiern.

In Mühlacker (Enzkreis) dürfen bei privaten Feierlichkeiten dann nur noch 50 Menschen zusammenkommen. Die Begrenzung gilt für angemietete und öffentliche Räume. Zudem wurde eine Maskenpflicht für Beerdigungen beschlossen. Die Allgemeinverordnung gilt ab Freitag für zunächst zwei Wochen.

Bei steigenden Zahlen weitere Schritte denkbar

Dies seien die mildesten Eingriffe, die der Pandemiestab der Stadt beschließen konnte, so Oberbürgermeister Frank Schneider. Von Hallenschließungen sehe man derzeit noch ab, appelliere aber, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Sollten die Corona-Zahlen weiter ansteigen, müsse man über weitere Schritte nachdenken, so Oberbürgermeister Schneider. In Mühlacker war es zuletzt vermehrt zu Infektionen gekommen - unter anderem in einem Seniorenheim.

Runtergerechnet auf das Stadtgebiet liegt Mühlacker über der kritischen 7-Tages-Inzidenz von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner.