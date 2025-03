Seit 2019 klafft ein riesiges Loch mitten in Mühlacker im Enzkreis. Die Baugrube ist schon zur Sehenswürdigkeit der Stadt geworden. Laut Bürgermeister soll sich aber bald was tun.

Karlsruhe ist bekannt für seine Pyramide, Stuttgart hat den Fernsehturm. Und Mühlacker im Enzkreis? Die Stadt wird als "Senderstadt" bezeichnet, wegen ihres eigentlichen Wahrzeichens: einem Sendemast. Doch mittlerweile ist sie eher für etwas anderes bekannt: Eine riesige Baugrube mitten in der Stadt - auch "Loch von Mühlacker" oder "Mühleloch" genannt. Das sorgt für Spott und eine neue Sehenswürdigkeit in der Kartenapp Google Maps.

Loch in Mühlacker im Enzkreis seit 2019

Seit März 2019 liegt die über 4.000 Quadratmeter große Fläche mitten in der Stadt am Kelterplatz brach. Die Stadthalle, auch Mühlehof genannt, die hier vorher stand, entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen zum Brandschutz. Sie wurde abgerissen und eigentlich sollte eine neue Stadthalle an derselben Stelle gebaut werden. Das Problem: Ein Neubau war für die Stadt allein zu teuer. Investoren sprangen immer wieder ab.

Viele Menschen aus Mühlacker scheinen sich an das riesige Loch mitten in der Stadt neben dem Rathaus gewöhnt zu haben. Sie beachten es nicht, laufen daran vorbei und machen Erledigungen.

Spricht man sie aber darauf an, ist es in Aufregerthema. Sie wünschen sich, dass in dem Areal endlich etwas passiert. "Man hätte das Geld für die Planung einfach gleich in die Sanierung der alten Halle stecken sollen!", erzählt ein Passant. Ein anderer sagt, wenn man es mit Wasser fülle, dann könne man es wenigstens als Schwimmbad nutzen. Ein Dritter will übergangsweise ein Amphitheater daraus machen.

Die Stadthalle "Mühlehof", die bis 2015 für Veranstaltungen in Mühlacker genutzt wurde. An seiner Stelle befindet sich jetzt das Loch. Stadt Mühlacker

Loch in Mühlacker: Eine Sehenswürdigkeit bei Google Maps

Der ein oder andere nimmt das Thema wohl auch mit Humor. Jemand hat das Loch in Mühlacker nämlich als historische Sehenswürdigkeit bei Google Maps registriert. Laut Definition ist eine Sehenswürdigkeit etwas, "was es wert ist, angesehen, betrachtet zu werden". Glaubt man den Rezensionen, dann ist es das auf jeden Fall.

Wir haben extra auf dem örtlichen Wohnmobilstellplatz übernachtet, um rechtzeitig zum Sonnenaufgang das Loch besichtigen zu können. Zu dieser Zeit wirklich eine beeindruckende Stimmung. Trostlos, monoton, ein wahres Kunstwerk. Und bestimmt nicht günstig. (...)

(...) als Sehenswürdigkeit durchaus einen Besuch wert, muss man gesehen haben. Ein Denkmal des Ladensterbens, in seiner ganzen Schlichtheit.

Bürgermeister von Mühlacker sieht Loch als Chance

Mühlackers Oberbürgermeister Frank Schneider (FDP) würde dem Loch eine positive Bewertung auf der Kartenapp geben, "weil es eine Chance für Mühlacker ist". Auch ihn ärgere es, dass Investoren immer wieder abgesprungen sind. Jede Änderung in der Planung müsse mit dem Gemeinderat abgestimmt werden. "Das kostet Zeit", so der Bürgermeister.

Wir haben hier freie Fläche und können positiv etwas für die Innenstadt bewirken.

Oberbürgermeister Frank Schneider sucht nach einer Lösung für das Loch von Mühlacker. SWR Annika Jost

Vor allem Jugendliche aus Mühlacker ärgert das Loch. Amelie Köberle ist 18 Jahre alt und setzt sich in der Partei Liste Mensch und Umwelt dafür ein, dass die Stadt für junge Menschen attraktiver wird. Und dazu gehört für sie auch eine Veranstaltungshalle. Denn Feste wie Abschlussfeiern der Schulen werden aktuell meistens in Stuttgart oder Pforzheim gefeiert.

Es ist schon schade wegen der Abiturfeiern. (...) Das ist natürlich schon blöd, wenn man so weit fahren muss.

Amelie Köberle setzt sich in der Partei Liste Mensch und Umwelt für die Interessen von jungen Leuten in Mühlacker ein. Auch das Loch beschäftigt sie. SWR Annika Jost

Lösung zum Loch von Mühlacker vertagt

Nun schien zunächst eine Lösung gefunden, mit der sich sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch die Mehrheit des Gemeinderats zufriedengeben hätten können. Denn auf einer Klausurtagung am 15. März hatte sich eine große Mehrheit des Gemeinderats dafür ausgesprochen, dass auf dem Areal des "Lochs" keine neue Stadthalle entsteht.

Vielmehr sollen Investoren mit Ideen kommen, wie man die Fläche mitten in der Stadt in Zukunft nutzen kann. Eine neue Stadthalle soll an einem anderen Standort entstehen. Allerdings vertagte am Dienstagabend der Gemeinderat den Tagesordnungspunkt. Laut eines Sprechers der Stadt hat die Sitzung zu lange gedauert, es sei einfach zu spät gewesen. Noch einen Tag vor der Sitzung hatte Oberbürgermeister Frank Schneider gehofft, dass sich in zwei Jahren etwas tun könnte am Loch von Mühlacker. Die Entscheidung dazu soll nun in der nächsten Gemeinderatssitzung Ende April fallen.

Und bis es so weit ist, könnte die Stadt die Popularität des Lochs nutzen und über eine Namensänderung nachdenken: von der "Senderstadt" zur "Lochstadt Mühlacker".