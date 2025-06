Mühlacker: 60-jähriger Autofahrer stirbt nach Unfall

Bei Mühlhausen an der Enz (Enzkreis) ist ein 60-jähriger Autofahrer gegen einen Baum gefahren. Nach seiner Bergung starb er im Krankenhaus.

Am Sonntagmorgen hat es auf der Kreisstraße 4505 bei Mühlhausen an der Enz (Enzkreis) einen schweren Unfall gegeben. Ein 60-jähriger Autofahrer war unterwegs in Richtung Mühlhausen und kam laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. An dem Unfall waren keine anderen Fahrzeuge beteiligt.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz

Bei dem Unfall wurde der Fahrer, der sich alleine in seinem Auto befand, eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Er wurde noch an der Unfallstelle reanimiert und in eine Klinik gebracht, wo er dann verstarb.

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Während Bergung, Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten war die Kreisstraße bis etwa 12:30 Uhr vollständig gesperrt.