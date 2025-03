Bisher gibt es noch nicht allzu viele Stechmückenlarven rund um Karlsruhe. Trotzdem sind die Schnakenbekämpfer der KABS schon in Auwäldern und Sümpfen unterwegs.

Kalte Temperaturen, wenig Niederschlag, laut Kommunaler Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz KABS, verzögert sich die Stechmückensaison wegen der Witterung. Trotzdem ziehen sich Schnakenbekämpfer Wolf Peter Pfitzner und seine Kollegen schon jetzt regelmäßig die hüfthohen Gummistiefel an. Denn sie stapfen regelmäßig durch Auwälder, Sümpfe und das Dickicht.

Gummistiefel fast bis zur Hüfte: Der Einsatz der Kabs ist manchmal sehr beschwerlich. SWR Felix Wnuck

Wolf Peter Pfitzner ist Biologe und bei der KABS für einen Abschnitt am Oberrhein zuständig. Zu seinen Werkzeugen zählt vor allem eine weiße Schöpfkelle an einem etwa einen Meter langem Stab. Von einem Waldweg geht es damit in der Nähe von Rheinau im Ortenaukreis auf eine überschwemmte Fläche. Die Baumstämme im Wasser muten etwas wie die Sümpfe in Florida (USA) an - exotische Landschaften direkt vor der Haustür.

Wolf Peter Pfitzner begutachtet seinen Larvenfang. SWR Felix Wnuck

Rund um Karlsruhe: Bisher wenige Mücken-Larven

Immer wieder tunkt Wolf Peter Pfitzner seine Schöpfkelle ins Wasser und begutachtet, was er zutage fördert. Wenn es zu viele Larven in der Kelle sind, muss gehandelt werden. Herr Pfitzner findet allerdings wenige Exemplare. Am nördlichen Oberrhein gibt es noch wenige Stechmückenlarven, stellt er fest.

Fast nicht zu erkennen, aber in der Bildmitte ist eine kleine Mückenlarve im Wasser - wie ein kleiner Wurm. SWR Felix Wnuck

Laut Kabs-Experten ist die Situation in diesem Frühjahr aktuell entspannt. Nicht so wie im letzten Jahr, als die Schnakenjäger kaum hinterherkamen.

Mit Helikopter und Gift gegen Mücken

Um die Stechmückenlarven erfolgreich bekämpfen zu können, setzt die KABS den biologischen Wirkstoff BTI (Bacillus thuringiensis israelensis) ein - ein Protein. Der Stoff wird entweder mit einem Granulat oder flüssig über ein Handspritz-Gerät ausgebracht. "Impfen" nennen das die Experten. Ihre Arbeit ist aufwendig: Am Boden schlagen sie sich für die Bekämpfung durchs Dickicht und fallen auch schon mal in ein Wasserloch, so wie Wolf Peter Pfitzner letztes Jahr.

Mal per Hand, mal per Helikopter: Ein Mitarbeiter der KABS bekämpft die Larven der Blutsauger. SWR Felix Wnuck

Sind die Flächen aber sehr groß, muss aus der Luft "geimpft" werden. Dafür werden Helikopter eingesetzt. Wichtig: Das Protein töte ausschließlich Stechmückenlarven. Für andere Insekten oder Wirbeltiere, wie uns Menschen, sei das Gift oder Protein nicht gefährlich, sagt Biologe Wolf Peter Pfitzner.

Was ist die KABS? Die KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) ist ein Zusammenschluss aus über 90 Kommunen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Die Arbeit wird ausschließlich durch die Mitglieder finanziert. Durch ihre Arbeit versuchen die Schnaken-Bekämpfer der KABS, die Vermehrung der Stechmücken einzudämmen und eine Plage zu verhindern. Konkret werden viele Brutstätten der Stechmücken dann aus der Luft vernichtet, indem der biologische Wirkstoff BTI abgeworfen wird, der die Larven abtötet.

Mückensaison startet verzögert - Sommer unklar

Wie die Mücken-Lage im Sommer aussieht, können die Experten aber noch nicht sagen. Das hänge viel von Witterung und von eventuellen Hochwassern in den nächsten Wochen ab.