In der Hauptausschusssitzung des Baden-Badener Gemeinderats geht es am Montagnachmittag unter anderem um das Thema Motorradlärm. Eine Lärminitiative wird dem Gremium Zwischenergebnisse mehrerer Lärmmessungen in der Kurstadt vorlegen. Die Stadt Baden-Baden hat vor einem Jahr damit begonnen Motorrad-Lärm-Messgeräte aufzustellen. Ziel der Initiative ist es, die derzeit geltenden Dezibel-Werte für Motorräder deutlich zu senken, um für mehr Ruhe in der Stadt zu sorgen.