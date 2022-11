per Mail teilen

Brennholz ist das neue Klopapier: Irre teuer und nicht mehr zu bekommen- Da könnte man schon auf die Idee kommen, selbst in den Wald zu gehen, aber das ist nicht ganz so einfach: ohne Motorsägenschein geht hierzulande nämlich keiner mit der Kettensäge in den Wald. Und den Schein gibt’s nur, wenn man den entsprechenden Kurs absolviert hat- Heiner Kunold hat einen Kettensägenkurs im Wald bei Rheinstetten Forchheim im Kreis Karlsruhe besucht.