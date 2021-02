In Höfen an der Enz (Kreis Calw) sind mehr als 40 Prozent der Motorräder zu laut unterwegs. Das geht aus Messungen des Landes Baden-Württemberg hervor. Demnach fuhr in Höfen und an drei anderen Messstationen im Land fast jedes zweite Motorrad mit mehr als 86 Dezibel. Die meisten Motorräder seien so laut wie eine Motorsäge oder ein Presslufthammer, so der Lärmschutzbeauftragte der Landesregierung. Das Land fordert die Bundesregierung unter anderem dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass das messbare Geräusch von Motorrädern zu einem entscheidenden Zulassungskriterium werde.