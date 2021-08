Etwa die Hälfte aller in Baden-Baden gemessenen Motorräder ist mit über 73 Dezibel zu laut. Dies geht aus einer Statistik hervor, die dem Gemeinderat in der Hauptausschusssitzung am Montag vorgelegt wird. Die in Baden-Baden gemessenen Spitzenreiter erreichten aber vereinzelt auch Werte von knapp über 100 Dezibel. Das entspricht dem Lärm eines vorbeifahrenden U-Bahn-Zuges. Anwohner klagen schon seit langem über Lärmbelästigungen durch Motorräder, vor allem an den Wochenenden.