Kilometerlange Staus nach Motorradunfall auf A5

Auf der A5 zwischen Karlsruhe Mitte und Durlach hat sich eine Motorradfahrerin am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall verletzt. Die Frau ist laut Polizei auf einen Pkw aufgefahren. Die linke und mittlere Spur wurden Richtung Norden gesperrt. Die Polizei sprach am frühen Abend von chaotischen Zuständen in diesem Bereich. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau bis hinter die Autobahnausfahrt Karlsruhe Süd. Auf der Gegenrichtung der A5 sorgt zusätzlich eine Großbaustelle am Kreuz Karlsruhe für massive Verkehrsprobleme.