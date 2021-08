Nach einem Aufruf in den sozialen Medien haben sich am Sonntagabend rund 200 Motorradfahrer in Karlsruhe getroffen. Die Biker hatten sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Stadtteil Beiertheim versammelt. Die Motorradfahrer wurden von der Polizei in mehreren Gruppen durch die Karlsruher Innenstadt geleitet. Dabei gab es keine Zwischenfälle. Anschließend löste sich das Treffen auf. Insgesamt waren 20 Streifenwagen im Einsatz.