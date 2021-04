Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstagmittag bei einem Unfall in Friolzheim im Enzkreis ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte ihm ein Auto mit Anhänger an einer Rechts vor Links Kreuzung die Vorfahrt genommen. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und verlor dabei seinen Helm. Er starb noch an der Unfallstelle.