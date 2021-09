Zusammenstoß mit Wohnwagen - Motorradfahrer stirbt in Klinik

Nach einem Zusammenstoß mit einem Wohnwagen bei Kronau (Kreis Karlsruhe) ist ein 71-jähriger Motorradfahrer gestorben. Er erlag seinen schweren Verletzungen in einer Klinik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Unfall hatte sich demnach am Samstagnachmittag ereignet. Ein 78 Jahre alter Fahrer eines Wohnwagengespanns sei auf einer Landstraße über eine rote Ampel gefahren. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Ein Rettungshubschrauber flog den 71-Jährigen nach dem Unfall in die Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.