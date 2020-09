Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch in Birkenfeld beim Zusammenprall mit einem Auto schwer verletzt worden. Laut Polizei übersah ihn ein 52-jähriger Autofahrer beim Abbiegen. Das Motorrad schlitterte beim Unfall gegen einen Lichtmast, der durch den Aufprall umfiel und einen weiteren Pkw beschädigte. Der Motorradfahrer musste mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und am Lichtmast wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.