Bei einem Verkehrsunfall in Calw hat sich ein Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Nach Polizeiangaben war der 19-Jährige mit seiner Maschine am Sonntagnachmittag aus unbekannter Ursache auf einen Bordstein geraten. In der Folge touchierte der Motorradfahrer einen Baum und stürzte. Das Unfallopfer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.