Motorradfahrer bei Unfall auf der B500 schwer verletzt

Auf der B500 bei Baden-Baden-Geroldsau sind am Mittwochnachmittag ein Motorrad und ein Pkw zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 60-jährige Motorradfahrer dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge, geriet der Kradfahrer aufgrund eines Fahrfehlers in einer Kurve in den Gegenverkehr. Der Autofahrer und seine Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrbahn musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.