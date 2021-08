per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Illingen und Schützingen (Enzkreis) ist ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann am Sonntag in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Die Kreisstraße wurde für die Unfallaufnahme und Bergung rund zweieinhalb Stunden in beiden Richtungen gesperrt.