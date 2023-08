Motorradfahrer nach Unfall bei Bad Wildbad gestorben

per Mail teilen

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag auf der B294 zwischen Bad Wildbad und Höfen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Bundesstraße im Landkreis Calw war für rund viereinhalb Stunden gesperrt.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 55-jährige Motorradfahrer am Sonntagvormittag auf der Bundesstraße 294 von Bad Wildbad-Calmbach kommend in Richtung Höfen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Nach dem Sturz rutschte er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte.

Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Pkw erlitt einen Schock. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die B294 für rund viereinhalb Stunden komplett gesperrt werden.