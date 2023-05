Motorrad-Kontrollen an Pfingsten

Die Polizei hat angekündigt, am Pfingstwochenende und in den beiden befvorstehenden Ferienwochen den Auto- und Motorradverkehr im Bereich der Schwarzwaldhochstraße verstärkt zu kontrollieren. Wegen des Ferienstarts und der guten Wetteraussichten geht die Verkehrspolizei von einem erhöhten Ausflugsverkehr im Schwarzwald aus. Die Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden stellt sich auf deutlich mehr Motorradverkehr ein und will verstärkt präsent sein. Temposündern und Rasern will die Polizei mit mobilen Blitzer-Anlagen und Lasermessgeräten auf die Spur kommen. Der Schwarzwald sei ein attraktives Ausflugsziel, und rund um die B 500 gebe es viele Strecken, die bei Motorradfahrern besonders beliebt seien, so günther Preis von der Verkehrspolizei Baden-Baden. Obwohl die meisten „tempoangepasst“ unterwegs seien, gebe es eine kleine Gruppe, die durch zu schnelle und zu laute Fahrweise auffalle, so Preis weiter. Das bedeute ein erhöhtes Unfallrisiko und im schlimmsten Falle Schwerverletzte oder Tote. Laut Unfallstatistik gab es im vergangenen Jahr sechs tote Motorradfahrer. In diesem Jahr endeten alle Unfälle mit Zweiradfahrern bisher glimpflich.