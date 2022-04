Am Baggersee in Weingarten im Landkreis Karlsruhe ist ein Motorrad in der vergangenen Nacht vollständig zerstört worden. Nach Polizeiangaben ist Brandstiftung nicht ausgeschlossen, weshalb Kriminaltechniker Spuren am Brandort sicherten. Zeugen hatten den Brand am Fischerheim in Weingarten gegen 3:45 Uhr gemeldet. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.