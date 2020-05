per Mail teilen

Am zweiten Verhandlungstag eines Mordprozesses vor dem Baden-Badener Landgericht hat der Angeklagte gestanden, seine Ex-Freundin erwürgt zu haben. Allerdings bestreitet er eine Mordabsicht.

Der 24-jährige Angeklagte gab zu, dass es im September vergangenen Jahres in seiner Wohnung mit seiner 20-jährigen Ex-Freundin zum Streit kam. Als sie nach der Trennung ihre persönlichen Gegenstände abholen wollte, habe sie ihn plötzlich beschimpft. Er, so seine Einlassung, sei nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen und habe sie durch Würgen zum Schweigen bringen wollen. Dann sei sie plötzlich gestorben.

Angeklagter betreitet Tötungsabsicht

Es täte ihm sehr leid und er habe sie nicht töten wollen, hieß es weiter in der Einlassung. Der Anwalt will nun einen psychiatrischen Gutachter in das Verfahren einschalten, der die Affekthandlung des Landwirts untersuchen soll. Die Beweisaufnahme läuft weiter.

Tat in Textnachricht gestanden?

Am ersten Prozesstag sagte ein Polizeibeamter aus. Er berichtete von Auswertungen des Handys des Angeklagten. Demnach habe dieser nach der Tat gegenüber einer Verwandten die Tat in einer Textnachricht gestanden.

Staatsanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord vor

Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin im September vergangenen Jahres getötet zu haben. Laut Anklage soll der Beschuldigte die Frau unter dem Vorwand in seine Wohnung in Bühlertal (Kreis Rastatt) gebeten haben, dass sie ihre Sachen abholen solle. Sofort nach Betreten der Wohnung habe er sie erdrosselt. Nach einem Notruf hatten Polizeibeamte die Leiche in der Wohnung entdeckt und den Mann noch vor Ort festgenommen.

Prozess wurde wegen Corona-Krise ausgesetzt

Der Prozess gegen den Mann hatte bereits im März begonnen. Er wurde aber wegen der Corona-Krise ausgesetzt. Nun beginnt die Verhandlung neu. Der Prozess ist auf vier Tage angesetzt. 16 Zeugen sowie eine Sachverständige sind geladen. Das Urteil wird Mitte Juni erwartet.