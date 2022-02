Staatsanwaltschaft Baden-Baden: Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes

per Mail teilen

Im Fall des getöteten sechsjährigen Mädchens Ende Dezember in Baden-Baden gehen die Ermittler von einem sexuell motivierten Mord aus. Das teilte die Baden-Badener Staatsanwaltschaft mit.

Das Mädchen war eine Spielkameradin des Sohnes des mutmaßlichen Täters. Das Kind hatte mit Erlaubnis der Mutter in dessen Wohnung übernachtet. Der 33-jährige Mann soll dem Kind eine massive Schnittwunde zugefügt und es sexuell missbraucht haben.

Die Haustür ist von der Polizei versiegelt worden Einsatz-Report24

Die Spuren deuten darauf hin, dass die Schnittwunde stark blutete und rasch zum Tod führte. Danach habe der Mann offenbar sexuelle Handlungen an dem Mädchen vorgenommen. Anschließend habe er in seiner Wohnung ein Feuer angezündet und dabei in Kauf genommen, dass sein Sohn und die im Obergeschoss schlafenden Mitbewohner durch den Brand getötet werden könnten.

Der Mann hatte versucht sich selbst zu töten

Seine eigenen Schnittverletzungen habe er sich anschließend selbst beigebracht, so die Staatsanwaltschaft. Das Feuer sei aufgrund der starken Rauchentwicklung entdeckt worden und habe gelöscht werden können, bevor wesentliche Gebäudeteile in Brand geraten seien. Zurzeit sitzt er der Mann in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen schweigt er.