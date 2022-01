"Montagsspaziergänge": Zahlreiche Anti-Corona-Proteste in der Region

In der Region Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden hat es zahlreiche Demonstrationen und sogenannte Spaziergänge gegen die Corona-Politik gegeben. Die größte angemeldete Protestkundgebung fand in Pforzheim statt. Laut Polizei kamen dort rund 1.800 Menschen zusammen, um gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Daneben gab es unangemeldete Veranstaltungen, zum Beispiel in Nagold mit rund 800 Teilnehmern, in Calw oder Karlsruhe mit etwa 400 Teilnehmern. Auch in Balingen (Zollernalbkreis) und Freudenstadt gingen mehrere hundert Menschen auf die Straße. Laut Polizei blieb es überall friedlich. Da Abstandregeln und Maskenpflicht eingehalten wurden, gab es keinen Grund, die unangemeldeten Versammlungen aufzulösen, teilte die Pforzheimer Polizei mit.