Der 14. November ist ein besonderer Tag. An diesem Tag wird an an den Papierlocher gedacht. Der Grund: Am 14. Dezember 1886 bekam der Erfinder Friedrich Soennecken sein Patent.

Der kuriose Ehrentag hat einen seriösen Hintergrund: Anno 1886, am 14. November bekommt Friedrich Soennecken aus dem Sauerland für seine Erfindung des Lochers vom Kaiserlichen Patentamt das Patent 40065 für den “Papierlocher für Sammelmappen, Briefordner u. dergl.” Das ist jetzt 126 Jahre her und die Frage ist: Werden Locher in Karlsruhe immer noch benutzt und was haben Fachleute zum Thema Locher zu sagen?

Die Funktionsweise ist gleich geblieben

Der tragbaren Locher der 1886 noch "Perforiermaschine" genannt, wird im Prinzip heute genauso benutzt wie damals als er erfunden wurde: Papier einlegen, Hebel drücken, Widerstand spüren und -zack- die Löcher werden gestanzt.

Wieviel Blatt Papier locht der Locher

Innendrin im Locher sind die Lochpfeifen, die machen die Löcher ins Papier. Wichtig ist noch die Stanzleistung, das heißt wieviel Blatt Papier schafft der Locher auf einmal. Und eine Anlageschiene, oder auch Verstellschiene genannt, mit der man das Papier richtig einlegt und mit der verschiedene Lochungen möglich sind, gehört zu einem guten Papierlocher.

"Dann können Sie auch individuell einen ganz normalen Locher zu einem Vierfachlocher umfunktionieren, mit der Verstellschiene."

Löcher per Hand oder sogar elektrisch

Ganz verschiedene Locher kann man bekommen. Neben dem Standardmodell in verschiedenen Farben ist unter anderem auch ein Registraturlocher, ein Doppellocher oder ein Mehrfachlocher im Angebot. Auch einen elektrischen gibt es zu kaufen, der einem das Drücken erspart oder einen Taschenlocher, der so flach ist, das man ihn im Aktenordner mit abheften kann. Aber werden Locher in digitalen Zeiten überhaupt noch nachgefragt?

"Man hat jetzt schon eine Bewegung gesehen, das das Büro digitaler wird, aber das das Büro papierlos wird und das man sowas wie den Locher nicht mehr braucht, sehen wir eigentlich nicht."

Der Locher, auch Perforator genannt, steht demnach offensichtlich noch nicht auf der Liste der aussterbenden Bürohilfsmittel. Von vielen Menschen wird er tatsächlich noch genutzt.

Bei befragten Passanten in der Karlsruhe Innenstadt zum Thema Locher kann man eine einfache Gleichung aufstellen: Je älter die Menschen, desto häufiger wird noch gelocht.

Locher werden noch genutzt

"Zuhause nicht, aber auf der Arbeit - Ja, sowas hat man noch zuhause und nutzt es auch - Tatsächlich ja, vor allem für Dokumente, die man von Bank, Versicherung geschickt bekommt - Eigentlich nicht mehr, alles digital."

Und viele Menschen erinnern sich im Zusammenhang mit dem Papierlocher noch an lustige Momente aus der Kindheit, die den Eltern meist weniger gut gefallen haben. Nämlich dann, wenn man sich den Locher geschnappt hat um ihn zu öffnen um an die ausgestanzten Papierschnipsel zu gelangen. Die wurden dann gerne spontan verteilt oder auch gerne gesammelt, um an Geburtstagen oder an Fasching als Konfetti zu dienen.