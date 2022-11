Montag ist Tag des Lochers

Am 14. Dezember ist nicht einfach nur Montag, sondern auch noch ein besonderer Tag, nämlich der des Papierlochers. Der kuriose Ehrentag hat einen seriösen Hintergrund: anno 1886, am 14. November bekommt Friedrich Soennecken aus dem Sauerland für seine Erfindung des Lochers vom Kaiserlichen Patentamt das Patent 40065 für den “Papierlocher für Sammelmappen, Briefordner u. dergl.” SWR 4 Reporter Johannes Stier hat in Karlsruhe Menschen gefragt, ob sie noch den Locher nutzen, und Experten in Sachen Papierlocher getroffen: