per Mail teilen

Die Modernisierung des Bahnhofs Rastatt liegt laut Deutsche Bahn aktuell im Zeitplan. Mit Behinderungen Einschränkungen im Zugverkehr und Zugumleitungen muss weiterhin gerechnet werden. Für mehr Komfort der Fahrgäste wird der Bahnhof Rastatt seit April barrierefrei ausgebaut. Mehrere Bahnsteige sind bereits erhöht worden, weitere Bahnsteige folgen Anfang 2022, ebenso wie der Bau des Fußgängerstegs. Im Jahr 2023 will die Deutsche Bahn dann neue Aufzugsanlagen errichten. Die Modernisierung des Bahnhofs für rund 20 Millionen Euro soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Ziel ist künftig ein barrierefreier Zugang zu den Zügen. Die Bahn weist aktuell auch auf Baumaßnahmen an der Rheintalbahn hin, durch die es bis Anfang November am Bahnhof Rastatt zu Änderungen im Zugverkehr kommt.