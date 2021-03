Wann können Hausärzte gegen Corona impfen? Einige Praxen sind derzeit sogenannte Pilotpraxen und impfen ihre Patienten gegen Corona. Auch in Karlsruhe hat eine Hausärztin erste Erfahrungen gesammelt.

Die Probephase läuft seit dem 8. März. Die Hausärztin möchte ihren Namen nicht nennen, denn schon jetzt könne sie sich vor Impfanfragen nicht retten. 50 Mal pro Woche impft sie Patientinnen und Patienten gegen Corona.

"Ich habe darauf gebrannt, das ausprobieren zu dürfen. Jetzt höre ich so oft "Danke" wie noch nie in meinem Leben." Ärztin einer Pilotpraxis in Karlsruhe

Nur positive Erfahrungen nach den ersten Wochen

In der Karlsruher Hausarztpraxis wird mit dem Impfstoff von Biotech geimpft. Jeden Montag kommt das kleine Fläschchen, danach läuft die Uhr: Der Impfstoff ist fünf Tage lang im Kühlschrank haltbar, präparierte Spritzen müssen innerhalb von sechs Stunden verarbeitet werden. Die Erfahrungen der ersten Wochen seien durchweg positiv, heißt es in der Praxis. Niemand wisse besser als die Hausärzte, wer die Impfung am Nötigsten hat.

"Es wäre schön, wenn Allgemeinmedizinern mehr zugetraut und unsere Arbeit mehr gewertschätzt würde. Wir kennen unsere Patienten am besten und wissen, was zu tun ist." Ärztin einer Pilotpraxis in Karlsruhe

Ziel: Corona-Impfungen bald auch bei Hausbesuchen

In den ersten drei Wochen der Testphase laufen in der Hausarztpraxis die Erstimpfungen, in den darauf folgenden sechs Wochen die Zweitimpfungen. Wer geimpft wird, muss mindestens 15 Minuten zur Beobachtung in der Praxis bleiben. Die Arbeit als Corona-Pilotpraxis sei eine besondere logistische Herausforderung. Daneben läuft der ganze normale Betrieb einer Allgemeinmedizinerin in der Stadt. Die Ärztin hofft, dass sie ihre Patienten schon bald auch bei Hausbesuchen mit Corona-Impfungen versorgen kann.