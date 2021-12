Stadt schafft mobilen Blitzer an

per Mail teilen

Nach einem Beschluss des Gemeinderats hat die Stadt Bruchsal jetzt einen mobilen Blitzer angeschafft. Die Stadt investiert nach eigenen Angaben rund 180.000 Euro in die mobile Geschwindigkeitsmesseinheit. Der Blitzer soll an neuralgischen Stellen und Unfallschwerpunkten zum Einsatz kommen, unter anderem vor Kindergärten und Schulen und bei Fußgängerüberwegen. Das Gerät kann mit Akkus mehrere Tage lang auch nachts eingesetzt werden. Nach Angaben der Stadt seien nun auch Kontrollen an bisher nicht zugänglichen Stellen möglich.