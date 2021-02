Derzeit impfen die mobilen Impfteams in den Seniorenheimen der Region etwa 2.800 Menschen pro Woche. Sie sind in den Impfzentren in Karlsruhe, Bruchsal und Sulzfeld stationiert. Wäre mehr Impfstoff da, könnten die Impftrupps aufgestockt werden, so eine Sprecherin der Stadt Karlsruhe. Dann wären theoretisch gut 5.000 Impfungen pro Woche möglich.