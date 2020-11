Die Betriebsräte der Lastwagensparte von Daimler befürchten einen Kahlschlag an ihren Standorten. In einem Flugblatt, das dem SWR vorliegt, ist die Rede von einer drohenden Personalhalbierung. Das Unternehmen habe in einem Gespräch zukünftige Varianten vorgestellt, heißt es in dem vierseitigen Dokument der Betriebsräte aller Daimler Truck Standorte – so auch Gaggenau (Kreis Rastatt) und Wörth (Kreis Germersheim). Ein Beschäftigungsszenario sehe die Halbierung der heutigen Belegschaft vor. Diese Variante halten die Betriebsräte zwar für unwahrscheinlich, trotzdem sehen sie Handlungsbedarf und wollen zusammen mit der Gewerkschaft IG Metall eine Kampagne ins Leben rufen. Eine Unternehmenssprecherin sagte dem SWR: Man äußere sich nicht zu Inhalten interner Gespräche.