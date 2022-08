Landwirte im Naturpark Schwarzwald: Mit Humus gegen den Klimawandel

per Mail teilen

Humus im Boden halten und mehr davon auf die Äcker bekommen - das ist das Ziel des Humusprojekts im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. BW-Landwirtschaftsminister Peter Hauck war vor Ort.

Humusreiche Böden haben viele Vorteile: Sie speichern Wasser und Kohlenstoff. Außerdem wirkt die krümelige Struktur stabilisierend im Erdreich. All das ist wichtig in Zeiten des Klimawandels mit immer mehr Wetterextremen.

Landwirtschaftsminister Hauck beim Humusprojekt auf dem Aspichhof

Der Naturpark Schwarzwald Mitte-/Nord hat deshalb ein Humusprojekt für Landwirte gestartet. Über den Erfolg des Projektes hat sich Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauck (CDU) auf dem Aspichhof in Ottersweier bei Bühl auf den Stand bringen lassen.

"Wir machen die Böden mit Humus widerstandfähiger gegen die Folgen der Klimakrise. So wie jetzt in der Dürreperiode."

Den wertvollen Humus können die Bauern durch Mischkulturen oder Früchte, die beispielsweise zwischen den üblichen Ernten angebaut werden, selbst erzeugen. Man muss vorsichtig umgehen mit dem guten Stoff. Denn Starkregenfälle spülen die wertvolle Humusschicht aus und steigende Temperaturen sorgen für einen schnellen Humusabbau.

Was ist Humus? Eine Definition: Als Humus werden laut dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg in Karlsruhe alle abgestorbene organische Substanzen bezeichnet. Das sind zum Besispiel Baum- und Pflanzenreste, tote Tiere oder Pilze. Neue Definitionen beziehen auch das Wurzelwerk der lebenden Pflanzen mit ein, wie Projektmanager Paul Hofmann sagte, der das Humusprojekt des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord mitbetreut. Auf diese Weise würden Mikroorganismen im Boden zum Beispiel mit Zucker versorgt.

Bundesregierung fördert Humusprojekt im Klimaschutzprogramm 2030

Die Bundesregierung will mit dem Klimaschutzprogramm 2030 das Kohlenstoff-Speicherpotential von Äckern unterstützen. Es gibt Förderprojekte, in denen Landwirte angelernt werden sollen.

Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord will einen ähnlichen Beitrag leisten: Unternehmen sollen als Ausgleich für Emissionen in der Region Humus-Prämien bezahlen. Die Bauern sollen so die Chance bekommen, ihre Böden und Äcker dauerhaft ertragreich und fruchtbar zu halten.

"Ziel des Projektes ist, dass wir damit einen Langfristversuch machen - über zehn bis 15 Jahre. Damit der Humus auch wirklich nachhaltig ist."

Wie ist die Humussituation in Baden-Württemberg?

Wie viel Kohlenstoff gespeichert wird, hängt von der Bodenart ab. Humusreiche Böden gibt es nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe auch in Wäldern. Der Humusgehalt liegt laut Umweltbundesamt bei der Ackernutzung überwiegend bei ein bis vier Prozent, bei forstlicher Nutzung bei zwei bis acht Prozent und beim Grünland bei vier bis 15 Prozent.