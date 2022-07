Mit Frank Elstner in der Gondoletta durch den Karlsruher Zoo

per Mail teilen

Frank Elstner gilt als einer der bedeutendsten Erfinder von Fernsehshows. Der Moderator und Fernsehmacher ist in Rastatt und Baden-Baden aufgewachsen. Im Sonntagsspaziergang ist er mit Jürgen Essig im Karlsruher Zoo unterwegs.

"Der ist aber begabt", sagte der berühmte Dichter Hermann Hesse, nachdem er im Südwestfunkstudio in Baden-Baden den kleinen Frank in der Rolle des Bambis gehört und gesehen hatte. Frank Elstners Karriere konnte danach nur noch steil nach oben gehen.

Erfinder zahlreicher Fernseh-Shows

Bei Radio Luxemburg startete er bis zum Programmdirektor durch. Dann ging der Mann, der in Rastatt und Baden-Baden aufwuchs, zum Fernsehen. "Spiel ohne Grenzen", "Die Montagsmaler" und schließlich "Wetten, dass…?," Frank Elstner ist der vermutlich wichtigste Erfinder neuer Shows im Deutschen Fernsehen der vergangenen 50 Jahre.

Ein Erinnerungsfoto für die Schüler mit Thomas Gottschalk und Frank Elstner im Zoo Karlsruhe. SWR SWR

Frank Elstner spricht seltsam badisch

Im Sonntagsspaziergang mit SWR-Moderator Jürgen Essig fährt Frank Elstner auf der Gondoletta über den See im Karlsruher Zoo. Er erinnert sich daran, dass "Wetten, dass…?" seine Entstehung einem Windhundrennen in England zu verdanken hat. Er erzählt, wann er gerne mal in den badischen Dialekt verfällt und warum der dann etwas seltsam klingt.

Wichtige Filme zum Artenschutz

Seinen Bildungshorizont habe er durch die Interviews mit über 100 Nobelpreisträgern aufgebessert, lacht Frank Elstner. Ganz wichtig sind ihm auch seine Reisen und Filme mit dem Karlsruher Zoodirektor Matthias Rheinschmidt zum Thema Artenschutz.