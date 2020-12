Zollbeamte haben am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster-Söllingen einen Mann erwischt, der fast 10.000 Zigaretten in seinem Gepäck hatte. Der 28-Jährige, der aus Bukarest kam, muss jetzt Steuern in Höhe von gut 1.500 Euro nachzahlen. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt.