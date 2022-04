In Karlsruhe hat ein 19-Jähriger E-Scooter-Fahrer ein Kind verletzt. Nach Polizeiangaben ist der junge Mann am Donnerstag unerlaubterweise auf einem Gehweg gefahren und dabei mit dem neunjährigen Kind zusammengestoßen. Mit Verletzungen am Bein und Kopf wurde es in eine Kinderklinik gebracht. Den 19-jährigen Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.