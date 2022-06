Mit der Flyline durch den Wald schweben

Atmo Treppe

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Auf den Aufzug verzichte ich – ich nehm die etwa 200 Treppenstufen bis zur ersten Plattform des Aussichtsturms Himmelglück. 35 Meter über dem Erdboden startet meine Fahrt mit der Flyline. Mit leicht mulmigem Gefühl im Magen. Doch die Chefin der Seilbahn, Marina Moser, hat für mich ermutigende Worte parat:

Und dann legt mir ihr Mitarbeiter David Schneeweis auch schon das Sicherheitsgeschirr an.

Viel zu schnell gehen die paar Minuten mit der 500 Meter langen Flyline vorbei – wie im Flug eben. Am Ziel nimmt mich Stromi in Empfang. Er hat an der Bahn mitgebaut – nicht seine erste – aber auch sie einzigartig, meint er.

Wer eher das Gegenteil von Entschleunigung sucht, der kann auch das bald erleben. In vier Wochen eröffnet am Himmelsglück die zweite Seilbahn. Der Flying Fox startet auf der obersten Plattform auf 45 Meter Höhe – und verspricht einen echten Adrenalinkick.

