Morgens um kurz nach 8 Uhr in Karlsruhe. Es ist einiges los auf der Straße – Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer. Viele sind in Eile, weil sie ins Büro, in die Schule, schnell noch was besorgen oder abholen müssen. Da wird das Auto dann auch einfach mal irgendwohin geparkt, wo es eigentlich gar nicht stehen sollte. Pech, wenn dann gerade die Fahrradstreife des Ordnungsamtes vorbeikommt, die genau das kontrolliert: