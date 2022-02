per Mail teilen

Am Mittwoch ist ein Rentner in Rastatt mit seinem Auto durch die Glasscheibe eines Drogeriemarktes in den dortigen Kassenbereich gekracht. Nach Polizeiangaben wurden dabei eine Kundin und eine Mitarbeiterin leicht verletzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Vermutlich hatte der Rentner bei seinem Automatikfahrzeug die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt.