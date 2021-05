Sebastian und Cathrin Pfrommer aus Calw arbeiten seit vier Jahren als Missionare in Afrika. Sie gehören zur Liebenzeller Mission und wollen zeigen, dass sich das Verständnis eines Missionars verändert hat.

Malawi gilt als eines der ärmsten Länder der Welt: Schlechte Bildung, mangelnde medizinische Versorgung und eine unzureichende Ernährungssituation prägen hier den Alltag. Und genau dort sieht Sebastian Pfrommer aus Calw seine Mission. Er will Jugendliche ermutigen und unter anderem mit seinem Glauben eine Perspektive geben.

Sebastian Pfrommer mit seiner Frau und Sohn. Privat/Sebastian Pfrommer

Jugendlichen eine Perspektive geben

"Jugendliche haben in Malawi nicht den Stellenwert wie bei uns in Deutschland, wo es ein großes Angebot für junge Menschen gibt", sagt der 31-Jährige. Er will das ändern und gestaltet in Zusammenarbeit mit Kirchen vor Ort ein Jugendprogramm: Spielenachmittage, PoetrySlam oder gemeinsame Hilfsaktionen.

"Uns ist es wichtig, dass wir nicht mit einem fertigen Programm kommen, sondern das gemeinsam erarbeiten", sagt der gelernte Schreiner. "Weil wir ja irgendwann auch wieder gehen." Deshalb liege der Fokus auch darauf die örtlichen Kirchenleiter zu ermutigen und bei ihren Planungen zu unterstützen.

Sebastian Pfrommer organisiert vor Ort Programme für Jugendliche. Privat/Sebastian Pfrommer

Missionsverständnis hat sich geändert

Sebastian Pfrommer und seine Frau gehören zu rund 230 Mitarbeitern der Liebenzeller Mission. Die evangelische Missionsgesellschaft gründet nach eigenen Angaben weltweit christliche Gemeinden, bildet aus und ist in medizinischen und sozialen Projekten tätig. Missionare werden über mehrere Monate auf ihren Einsatz vorbereitet, lernen in Lehrgängen unter anderem die Kultur und Sprache kennen.

"Das Missionsverständnis hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt", sagt der Liebenzeller Missionsleiter David Jarsetz. Früher seien Missionare oft Einzelkämpfer gewesen. "Die jüngere Generation legt viel mehr Wert auf Teamarbeit bei Projekten vor Ort." Zudem seien früher eher Missionare von der westlichen Ländern nach Afrika ausgesandt worden. "Heute beruht es auf Gegenseitigkeit - es ist in kommen und gehen."

Missionsbegriff negativ besetzt

Seit vier Jahren ist der Calwer mit seiner Frau bereits in Malawi. Beide studierten Theologie und soziale Arbeit im interkulturellen Kontext - auf das Land ist er durch einen kürzeren Freiwilligeneinsatz aufmerksam geworden. Demnächst steht eine einjährige Pause in Deutschland an. Aber danach will er mit seiner Familie wieder zurück nach Malawi, weil er dort die Veränderung durch seine Arbeit sieht.

"Wenn Gott in ein Leben kommt, Menschen wieder eine Perspektive bekommen, dann ist das schön die Veränderung hier vor Ort zu sehen"

"Wenn ich zu Hause erzähle, dass ich Missionar bin, dann ist der Begriff eher negativ besetzt", sagt Sebastian Pfrommer. Oft würden Menschen damit verbinden, dass man den Glauben aufdrängen wolle. Das sei aber nicht der Fall. "In Malawi schätzen die Menschen das sehr, wenn wir kommen und versuchen zu helfen."

Mit sechs unterschiedlichen Kirchen arbeiten Pfrommers vor Ort zusammen und besuchen unterschiedliche Orte. Privat/Sebastian Pfrommer

Mission vor Ort in der Region Karlsruhe

Auch bei der Badischen Landeskirche gibt es einen Arbeitszweig für Mission. Zum einen sendet auch die Landeskirche Missionare ins Ausland. Der Arbeitskreis Missionarische Dienste (AMD) ist aber auch mit zwölf hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Region aktiv.

Beispielsweise findet in Neuhausen (Enzkreis) und Rastatt in den Sommerferien die "Campingkirche" statt, mit dem Ziel Menschen unterschiedliche Zugänge zum Glauben zu ermöglichen. "Wir gehen selber raus aus der Kirche, hin zu den Menschen", sagt Pfarrerin Silke Obenauer. Mission ist ihrer Ansicht nach dialogischer geworden. "Früher hat man den Menschen Dinge erklärt, heute diskutiert man mehr und macht sich gemeinsam auf Spurensuche."