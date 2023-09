Keine Beute aber Schaden an Gebäude

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag versucht, einen Geldautomaten an einem Supermarkt in Stutensee-Blankenloch zu sprengen. Beute machten sie nicht.

In Stutensee-Blankenloch (Kreis Karlsruhe) haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag versucht, einen Geldautomaten bei einem Einkaufsmarkt zu sprengen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es eine Verpuffung durch ein Gasgemisch. Der Geldautomat hielt nach Polizeiangaben aber stand. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Geld wurde nicht erbeutet. Ermittler betreten den Tatort Thomas Riedel Erfolglose Fahndung nach Sprengung eines Geldautomaten Eine Fahndung blieb erfolglos. Dabei war unter anderem ein Hubschrauber im Einsatz. Routinemäßig wurde auch der Kampfmittelräumdienst aus Stuttgart angefordert, um eine Gefahr durch Sprengstoff auszuschließen. Verletzt wurde niemand.