Drei Jahre Haft im Missbrauchsprozess gefordert

Im Prozess um sexuellen Kindesmissbrauch hat die Staatsanwaltschaft vor dem Baden-Badener Landgericht für den Angeklagten eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten gefordert. Der 39-jährige Mann wird beschuldigt, in den Jahren 2018 und 2019 mehrere Kinder im Alter zwischen neun und 15 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Zu Prozessbeginn legte der einschlägig vorbestrafte Angeklagte ein umfassendes Geständnis ab. Er räumte ein, sich den Kindern, die er aus seiner Nachbarschaft in Kappelrodeck (Ortenaukreis) kannte, mehrfach sexuell genähert zu haben. Zu Vergewaltigungen sei es dabei aber nicht gekommen. In seinem letzten Wort sagte er, so etwas dürfe nie wieder passieren und er werde alles dafür tun. Seine Anwältin plädierte auf eine Bewährungsstrafe, um ihrem Mandanten eine Therapie zu ermöglichen.