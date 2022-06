Tankrabatt: Stau der Tanklaster vor der MiRO in Karlsruhe

Vor der Mineralölraffinerie MiRO in Karlsruhe haben sich seit Mitternacht lange Schlangen von Tank-Lastern gebildet. Grund ist der in Kraft getretene "Tank-Rabatt".

Auf der Zufahrtstraße zur Raffinerie reihte sich am Mittwochvormittag ein Tank-Laster an den nächsten. Fahrer berichteten von Wartezeiten von bis zu vier Stunden. Der Versandleiter der MiRO in Karsruhe, Detlev Uhle, sprach von dem "erwartet starken Andrang". Er gehe davon aus, dass sich die Situation nach den Pfingstfeiertagen wieder normalisieren werde.

Im Schnitt 1.300 Tanklaster pro Tag

Da der sogenannte "Tank-Rabatt" im Vorfeld von der Bundesregierung angekündigt wurde, hätten sich die Speditionen auf Staus an der Raffinerie eingestellt. Man habe zudem im Vorfeld die Tankanlagen nochmal überprüft, um alle zur Verfügung stellen zu können, so Uhle. Die MiRO in Karlsruhe ist Deutschlands größte Raffinerie. In den letzten Wochen kamen im Schnitt etwa 1.300 Tanklastwagen pro Tag, um Tankstellen im Südwesten zu beliefern.

Aufgrund der zuletzt massiv gestiegenen Energiepreise will die Bundesregierung mit der gesetzlich beschlossenen Absenkung der Energiesteuer bis Ende August die Autofahrer finanziell entlasten.

"Der Ansturm wird sich auf die nächsten Tage verteilen."

Der Stau der Tanklaster vor der Miro. SWR

Nachfrage aktuell schwer zu kalkulieren

Normalerweise kommen pro Tag rund 1.600 bis 1.800 Tanklastwagen zur Raffinerie in Karlsruhe-Knielingen, um Benzin und Diesel für die Belieferung von Tankstellen im Südwesten abzuholen. Bei der MiRO werden Tankfahrzeugen rund um die Uhr betankt. Da die Fahrer sich nicht anmelden müssen, sei noch nicht abzusehen, wie sich ab Mittwoch tatsächlich die Nachfrage-Situation nach "billigem Sprit" in den kommenden Tagen darstellt, so Schönemann gegenüber dem SWR.

Der lange Stau der Tanklaster vor dem Miro-Werkstor in Karlsruhe. SWR

Darum ist der Zeitpunkt der Abholung so wichtig

Jeder dritte Liter Benzin und Diesel, der hierzulande getankt wird, stammt aus der MiRO-Raffinierie in Karlsruhe. Dabei wird die Mineralölsteuer auch direkt von der MiRO abgeführt – sie fällt also an, sobald das Fahrzeug den Hof der MiRO verlässt. So erklärt sich auch der hohe Umsatz, den die MiRO als Lohnverarbeiter bei Sprit macht. Die Preisgestaltung ist indessen Sache der Mineralölkonzerne. Auf den Spritpreis an der Tankstelle hat die MiRO keinen Einfluss.