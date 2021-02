per Mail teilen

Die Mineralölraffinerie Oberrhein (Miro) in Karlsruhe bringt ihre Anlagen technisch auf den neuesten Stand. Für die Millioneninvestition muss die Anlage ab Mitte Februar für längere Zeit abgeschaltet werden.

Es ist die größte Investition seit Bestehen der Raffinerie: Allein 100 Millionen investiert die Miro in die Reinigung und Erneuerung des Werksteils 1, der nach sechs Jahren zum TÜV muss. Weitere 200 Millionen gehen in 32 neue Projekte mit dem Ziel, noch mehr Diesel und Benzin umweltfreundlicher produzieren zu können.

Anlagenstillstand bis Anfang April

Außerdem will das Unternehmen künftig aus dem bisherigen Abfallprodukt Heizgas hochwertige Vorprodukte für die Chemische Industrie herstellen. Für den Anlagenstillstand bis zum 3. April kommen zu den 1.000 Miro-Mitarbeitern weitere 5.000 Arbeiter von mehreren hundert Fremdfirmen auf das Gelände.

Innerhalb von sechs Wochen nehmen die Mitarbeiter die halbe Raffinerie auseinander, reinigen alles, erneuern hunderte Anlagenteile wo das nötig ist, erklärt der Technische Geschäftsführer der Miro, Axel Roth.

Hygienekonzept soll Corona-Ansteckungen vermeiden

Bis zum 3. April soll alles fertig sein, denn jeder Tag Stillstand kostet viel Geld. Damit das ehrgeizige Projekt auch gelingt, setzt man diesmal eine App ein. Alle Mitarbeiter dokumentieren nach Angaben der Miro ständig den Stand der Arbeiten und was wann, wo und wie erledigt wurde.

Jeder der auf dem Gelände arbeitet muss einen aktuellen negativen Test haben. Die Mitarbeiter bleiben weitgehend in einer Blase, das bedeutet: Sie werden in einem eigenen Zelt und durch Imbissstände auf der Anlage versorgt und auch ständig überwacht. Tritt ein Coronafall auf, lassen sich die Kontakte schnell nachverfolgen, so die Miro.

Sogenannte Hygienescouts überwachen ständig, ob die Arbeiter sich an die Hygienevorschriften halten. Denn eines ist klar, da sind teilweise hoch qualifizierte Spezialisten am Werk, für die gibt es keinen Ersatz, fallen die aus, dann verzögert sich der Stillstand und das kostet eben Millionen von Euro.