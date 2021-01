Das Land Baden-Württemberg hat jetzt die Entwicklung eines Konzepts für Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien beschlossen. Am Karlsruher Institut für Technologie KIT werden derzeit Anwendungsmöglichkeiten für solche Kraftstoffe untersucht. Für diese so genannten ReFuels will die Landesregierung Pilotanlagen bauen. Eine solche Demonstrationsanlage bei der Raffinerie MiRO in Karlsruhe soll die technische Grundlage liefern. ReFuels sollen in größeren Mengen produziert und beispielsweise in der Luftfahrt, im Schwerlastverkehr oder in der Schifffahrt eingesetzt werden.