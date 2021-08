per Mail teilen

Nach einer Resolution zur PFC-Grundwasserverunreinigung von 17 Kommunen aus dem Landkreis Rastatt hat das Umweltministerium des Landes Stellung bezogen. Eine grundlegend andere Herangehensweise an die PFC-Problematik in Mittelbaden wird es nicht geben. Eine großflächige Sanierung der insgesamt 1.188 Hektar geschädigten Flächen wird laut Ministerium aufgrund von Kosten und Entsorgung nicht stattfinden. Punktuell sollen verunreinigte Böden weiter instand gesetzt werden. Die PFC-Problematik werde weiter als normaler Altlasten- und Schadensfall behandelt, so die Landesregierung. Die Kommunen hatten dagegen für den zukünftigen Kampf gegen den krebsverdächtigen Stoff eine verlässliche Finanzierungsgrundlage gefordert. Der zuständige Staatssekretär sprach von einer Ewigkeitschemikalie und erklärte, das PFC-Problem werde die betroffenen Regionen noch jahrzehntelang beschäftigen.