per Mail teilen

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hat am Montag Nachmittag die Forschungsfabrik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) besucht. Die Ministerin informierte sich dabei über Forschungsversuche, bei denen industrielle Produktionsprozesse erprobt werden, darunter die Fertigung von Batteriezellen und vollautomatisierte Produktionseinheiten, sogenannte Smart-Machines. Die Forschungsfabrik in Karlsruhe war erst vor vier Wochen bezogen worden und soll nächstes Jahr eröffnet werden. Der Bau hat rund 15 Millionen Euro gekostet.