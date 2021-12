Ein Verletzer bei Brand in Gewerbegebiet

Bei einem Feuer in Walzbachtal-Jöhlingen (Landkreis Karlsruhe) ist am Dienstagmittag ein Mensch verletzt worden. Mehrere Haustiere mussten aus einer Wohnung gerettet werden. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei in einem Carport in einem Gewerbegebiet aus. Die Flammen griffen auf die Halle einer Firma mit Wohnung über. Durch die Hitze explodierte der Kompressor eines Kühlschranks. Der Firmenbesitzer erlitt leichte Verbrennungen und eine Rauchvergiftung. Der Sachschaden liegt bei rund 200.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen ist das Feuer durch heiße Asche ausgelöst worden. Mehrere Schlangen, Spinnen und zwei Hunde wurden von den Rettungskräften aus der Wohnung gebracht und befinden sich laut Polizei in Sicherheit.